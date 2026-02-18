Владельцев банкетных залов начали штрафовать за стрельбу на свадьбах на Кавказе

В Дагестане и Ингушетии за стрельбу на свадьбах начали штрафовать владельцев банкетных залов. Только в 2025 году к ответственности привлекли более 40 арендодателей.

По действующему законодательству именно собственники площадок отвечают за подобные инциденты. Поэтому теперь молодоженов заранее предупреждают о правилах поведения и еще на этапе планирования торжества отказывают гостям с оружием.

