18 февраля, 17:30

Регионы

Владельцев банкетных залов начали штрафовать за стрельбу на свадьбах на Кавказе

Владельцев банкетных залов начали штрафовать за стрельбу на свадьбах на Кавказе

Новости регионов: кровля трехэтажного склада рухнула в Татарстане

Новости регионов: автобус столкнулся с бензовозом в Ростовской области

Псевдотренеры по горным лыжам активизировались на Красной Поляне

Междугородний автобус столкнулся с бензовозом на трассе М-4 "Дон"

Новости регионов: задержана министр культуры Башкирии Шафикова

Ветер скоростью до 50 м/с обрушился на Чукотку

Туристы из Москвы выбрались из снежного бурана в Териберке

Силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник над Россией в ночь на 17 февраля

Новости регионов: трассу М-4 "Дон" парализовало в Воронежской области из-за метели

В Дагестане и Ингушетии за стрельбу на свадьбах начали штрафовать владельцев банкетных залов. Только в 2025 году к ответственности привлекли более 40 арендодателей.

По действующему законодательству именно собственники площадок отвечают за подобные инциденты. Поэтому теперь молодоженов заранее предупреждают о правилах поведения и еще на этапе планирования торжества отказывают гостям с оружием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

