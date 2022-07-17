Самый большой мультимедийный фонтан в России открыли в Дербенте

В Дербенте открыли самый большой мультимедийный и умный фонтан в России. Его площадь составляет более 4,5 тысяч квадратных метров, он выполнен в архитектурных традициях Дагестана, из местного природного камня.

Фонтан выпускает в небо более 2 тысяч струй высотой от одного до 30 метров. Зрители смогут увидеть уникальные водные светомузыкальные шоу и насладиться красивой музыкой.

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