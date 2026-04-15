Новости регионов: в Дагестане из-за снегопадов отрезаны высокогорные районы

Высокогорные районы Дагестана оказались отрезаны из-за обильных снегопадов и непогоды: снег заблокировал дороги и спуски. На одном из пастбищ застрял табун лошадей, местные жители смогли вывести из снежного плена 20 животных. Спасатели на вертолете доставляют в отрезанные села продукты, топливо и теплую одежду.

По данным МЧС, в России продолжается сезон паводков, затопленными остаются около 3 тысяч участков. Спасатели круглосуточно мониторят ситуацию, в некоторых районах реки вскрывают ото льда и укрепляют берега. Одна из самых сложных ситуаций – в Алтайском крае, где спасатели обходят каждый участок, чтобы помочь жителям.

В сочинском дендрарии зацвела сакура – нежно-розовые цветки японской вишни радуют местных жителей и туристов. В Москве весеннюю красоту нескольких сортов можно увидеть в "Аптекарском огороде", Главном ботаническом саду во Владыкине и в Бирюлевском дендропарке у музея-заповедника "Царицыно".

