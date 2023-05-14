Новости регионов: петербуржцы до поздней ночи праздновали победу "Зенита"

В Петербурге до поздней ночи праздновали победу "Зенита". На вчерашний футбольный матч с Краснодаром сине-бело-голубые, уже обеспечившие себе первое место, вышли в футболках золотого цвета. Игра закончилась со счетом 2:2, после чего подопечным Сергея Семака вручили чемпионский кубок и золотые медали.



Пыльная буря, сильный ливень и ураганный ветер накрыли Иркутсткую область. С крыш слетал шифер, ломались ветки деревьев, а с огородов уносило теплицы. Жители почти 150 населенных пунктов остались без света. Электричество отключили, чтобы избежать аварий на сетях.

Кот в Курганской области смог спастись от пожара и встретиться со своими хозяевами. Когда пламя начало подходить к домам, людей эвакуировали. Жителям одной из квартир не удалось взять любимца с собой, поскольку собирались максимально быстро. Как только пожар потушили, семья сразу вернулась обратно. Кот все это время ждал своих хозяев.