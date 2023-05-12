Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в Норильске

Фото: МЧС России

Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Норильске на севере Красноярского края. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС.

"Ликвидация в 19:01 (15:01 по московскому времени) местного времени, площадь – 4 000 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Пожар на территории складских помещений, распространившийся площади 1,5 тысячи "квадратов" вспыхнул в четверг, 11 мая, около 16:00 по московскому времени. К ликвидации пламени привлекли свыше 40 человек и 12 единиц техники. Спасатели пытались пресечь распространение огня.

Площадь возгорания постепенно увеличилась до трех, а затем до четырех тысяч квадратных метров. Тушение огня осложнялось наличием на складах горючих жидкостей и плотной застройкой недалеко от объектов.

В 20:05 возгорание локализовали. Данных о пострадавших нет.