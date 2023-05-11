Пожарные локализовали возгорание на складах в Норильске

Фото: 24.mchs.gov.ru

Пожар на складах в Норильске в Красноярском крае локализован на площади четыре тысячи квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

"Пожар локализован в 00:05 (в 20:05 по московскому времени. – Прим. ред.) на площади 4 000 квадратных метров", – следует из сообщения ведомства.

О вспыхнувшем на территории складских помещений пожаре на площади три тысячи квадратных метров стало известно около 16:00 по московскому времени. К ликвидации огня привлекли более 40 человек и 12 единиц техники. Силы спасателей были направлены на недопущение распространения огня.

Позже стало известно, что площадь возгорания увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Тушение огня осложнялось наличием на складах горючих жидкостей и плотной застройкой вблизи объектов. О пострадавших не сообщалось.

