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18:42

Происшествия

Площадь пожара на складах в Норильске выросла до 4 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

Площадь возгорания на складах в Норильске в Красноярском крае увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Площадь пожара на складах в Норильске увеличилась до 4 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.

Там пояснили, что процесс тушения огня осложняется наличием на складах горючих жидкостей и плотной застройкой вблизи объектов.

Пожар вспыхнул на территории складских помещений на площади три тысячи квадратных метров. К ликвидации огня привлекли более 40 человек и 12 единиц техники. Силы спасателей были направлены на недопущение распространения огня.

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