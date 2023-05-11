18:42Происшествия
Площадь пожара на складах в Норильске выросла до 4 тыс "квадратов"
Фото: МЧС России
Площадь возгорания на складах в Норильске в Красноярском крае увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"Площадь пожара на складах в Норильске увеличилась до 4 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.
Там пояснили, что процесс тушения огня осложняется наличием на складах горючих жидкостей и плотной застройкой вблизи объектов.
Пожар вспыхнул на территории складских помещений на площади три тысячи квадратных метров. К ликвидации огня привлекли более 40 человек и 12 единиц техники. Силы спасателей были направлены на недопущение распространения огня.
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