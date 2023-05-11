Площадь пожара на складах в Норильске выросла до 4 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

Площадь возгорания на складах в Норильске в Красноярском крае увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Площадь пожара на складах в Норильске увеличилась до 4 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.

Там пояснили, что процесс тушения огня осложняется наличием на складах горючих жидкостей и плотной застройкой вблизи объектов.

Пожар вспыхнул на территории складских помещений на площади три тысячи квадратных метров. К ликвидации огня привлекли более 40 человек и 12 единиц техники. Силы спасателей были направлены на недопущение распространения огня.

