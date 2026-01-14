Новости регионов: сильные метели надвигаются на Камчатку

Сильные метели надвигаются на Камчатку. Новый циклон принесет порывы ветра до 40 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица, оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.

Очередной циклон также затронет северную часть Сахалина, Магадан и Хабаровск. В Красноярске из-за непогоды отменили рейсы.

Жителям Оренбургской области пришлось перекрывать трассу Орск – Оренбург. Дорогу заметает, видимость минимальная, на месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции.

