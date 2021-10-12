Новости России: ураган обрушился на Северные Курилы

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Ураган нанес сильный удар по Северным Курилам. По улицам проносились куски от крыш, а в сквере повалило новые фонари. Кадры последствий циклона сняли жители. Ветер был такой силы, что оторвал фасадные плиты. Из-за замыканий без света остались почти 900 человек. Ураган даже сорвал крест с храма.
Дорогами в Нижегородской области теперь занимаются студенты. Ребята из строительного техникума заделали дыры в асфальте мозаикой. При инвентаризации там нашли много старой плитки и дали ей вторую жизнь. Побили материал на маленькие кусочки и выложили его в узоры. Студенты начали со своей территории. Но теперь думают, где бы еще навести красоту.
На чиновника, обозвавшего красноярцев "ноющей кучкой...", завели дело. Ранее он назвал так местных жителей за их недовольства, у них были претензии к фигуристу Алексею Ягудину, когда тот во время посещения города не заметил смога от природных пожаров. Позже чиновник одумался и свой пост с оскорблениями из соцсети удалил.
В краснодарском парке Галицкого появился новый арт-объект – "Абстракта". Его создавали итальянские скульпторы из Милана. Они вдохновлялись архитектурой Древнего Рима. Объекты выполнены из специальной проволоки, которая с одной стороны придает конструкции воздушность, а с другой – позволяет зрителю самостоятельно достроить образы.
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