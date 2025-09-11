Форма поиска по сайту

11 сентября, 12:30

Погода на юге России восстановится на следующей неделе

Погода на юге России восстановится только на следующей неделе. Сейчас в регионе идут сильные дожди и ливни. В Дагестане селевой поток смыл участки дорог и отрезал от внешнего мира три села.

В Буйнакске уровень воды достигал 40 сантиметров, машины оказывались затоплены, а город остался без водоснабжения из-за аварии на водоканале. Службы экстренного реагирования перевели в режим повышенной готовности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

