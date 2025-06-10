Новости регионов: ненастная погода бушевала в Сыктывкаре 9 июня

Сильнейшая гроза прошла в Сыктывкаре 9 июня. Город накрыл мощный ливень, а молнии сверкали в небе одна за другой. В некоторых районах города были перебои со светом, местами из-за ураганного ветра повалило деревья.

Тем временем рыболовное судно загорелось во Владивостоке. Пожар оперативно потушили, его площадь составила 200 квадратных метров, сообщили в местном МЧС. С огнем боролись около 70 специалистов. Один человек погиб, еще 24 были спасены. Причины пожара пока не известны. В настоящее время спасатели проливают и разбирают конструкции.

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