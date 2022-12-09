Московские коммунальные службы восстановили к зиме более 300 объектов в Луганске

Московские коммунальные службы восстановили и подготовили к зиме более 300 объектов в Луганске. Специалисты привели в порядок газовые и водопроводные сети, а также энерго- и теплоснабжение.

Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, в числе отремонтированных зданий – 8 школ и детский сад. Всего задействовали более двух тысяч человек и 360 единиц различной техники.

Ранее такие работы провели в Донецке. Там привели в порядок более 700 объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.