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09 декабря, 16:45

Новости

Московские коммунальные службы восстановили к зиме более 300 объектов в Луганске

Московские коммунальные службы восстановили к зиме более 300 объектов в Луганске

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Московские коммунальные службы восстановили и подготовили к зиме более 300 объектов в Луганске. Специалисты привели в порядок газовые и водопроводные сети, а также энерго- и теплоснабжение.

Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, в числе отремонтированных зданий – 8 школ и детский сад. Всего задействовали более двух тысяч человек и 360 единиц различной техники.

Ранее такие работы провели в Донецке. Там привели в порядок более 700 объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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