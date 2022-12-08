Чем опасен пришедший в РФ свиной грипп и какие вызывает симптомы

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности свиного гриппа, распространившегося в этом году в РФ. Отмечается, что он провоцирует множество осложнений и даже летальные исходы. По прогнозам ведомства, пик заболеваемости вирусом может произойти к Новому году. Разбираемся, что известно об инфекции и какие симптомы она вызывает.



Какие вызывает симптомы?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ пришел вариант гриппа, который наносит здоровью серьезный ущерб. Речь идет о спровоцировавшем в 2009–2010 годах пандемию вирусе А (H1N1). Он также известен под названием свиной грипп. Инкубационный период инфекции составляет от нескольких часов до семи дней, объяснила Попова.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью.

Руководитель ведомства предупредила, что вирус А (H1N1) провоцирует множество осложнений. Среди граждан с ослабленным здоровьем летальные исходы не являются редкостью, добавила она. При этом свиной грипп по симптомам схож как с COVID-19, так и с прочими ОРВИ: все они начинаются с общего недомогания.

В частности, с неприятных ощущений в горле и носу, повышения температуры, а также мышечной и головной боли. Чтобы распознать, каким вирусом заразился человек, лучше сразу обратиться за медицинской помощью, а не заниматься самодиагностикой, посоветовала Попова.

Она также перечислила категории людей, которые прежде всего подвержены заражению свиным гриппом. Речь идет про детей и людей старшего поколения. "И, конечно же, в группе риска остаются люди с ослабленным здоровьем", – уточнила Попова.



Меры профилактики

Попова заявила, что в РФ принимаются все необходимые меры против гриппа, а также отметила готовность системы здравоохранения. "Система здравоохранения готова и к приему большого количества вызовов, и к приему большого количества пациентов. Я надеюсь, что нам удастся этого избежать", – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

В связи с этим важна профилактика заболевания. Она включает в себя ношение масок, регулярное мытье рук и дезинфекцию гаджетов.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Если вы пришли из места, где были люди, много людей или даже не очень много, нужно промыть и лицо, нужно помыть руки, промыть носовые ходы просто чистой водой.

Кроме того, Попова призвала россиян пройти вакцинацию от гриппа. Причем привиться необходимо на этой неделе, так как на следующей уже будет несвоевременно. Сделать это можно четырьмя отечественными препаратами.

"Все эффективны. Сегодняшнее исследование вируса показывает, что защита, которая формируется после вакцины, защищает и от вируса гриппа, защищает от тяжелого течения (заболевания. – Прим. ред.)", – объяснила она, отметив, что уже половина населения РФ привита.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали школам в случае отсутствия на занятиях 20% обучающихся отпускать классы на дистанционку.



Ситуация с заболеваемостью в РФ

Глава Роспотребнадзора также оценила ситуацию по заболеваемости гриппом, которая сегодня складывается в российских регионах.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Грипп в самом деле регистрируется уже в 74 субъектах, но ситуация разная. Где-то ситуация уже достаточно напряженная, где-то пока еще ситуация более-менее спокойная и стабильная.

По данным главы ведомства, за прошлую неделю по стране гриппом и ОРВИ заболели свыше 1,2 миллиона человек. Таким образом, прирост инфицированных составил почти 23%. По прогнозам Поповой, пик заболеваемости гриппом может произойти к Новому году.

"Если мы будем хорошо соблюдать все требования и защищать свое здоровье, то высокого пика мы не ожидаем. Если мы сейчас забудем обо всех мерах профилактики и начнем интенсивно в большом сообществе, в большом скоплении людей готовиться к Новому году, то да, мы как раз к празднику можем получить этот самый пик", – сказала она.

Ранее в столичном Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в городе среди детей 7–14 лет и взрослых превысила эпидемические пороги. Отмечается, что прививка является единственным эффективным методом защитить себя от тяжелой формы болезни и осложнений. "Для проведения вакцинации в Москве задействованы прививочные кабинеты во всех медицинских организациях департамента здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь как для взрослых, так и для детей", – говорится в сообщении.

Помимо этого, вакцинироваться можно в ГУМе каждый день с 10:00 до 21:00. По данным столичного Роспотребнадзора, к настоящему моменту привиты 6 903 280 человек – это больше половины населения города.

