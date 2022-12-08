Захарова оценила шансы на подготовку США очередного переворота в Киеве

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Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев может быть связан с вероятной подготовкой дворцового переворота на Украине на фоне обострившихся разногласий в высших эшелонах киевской власти, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщает RT.

По ее словам, Нуланд является американским куратором на Украине, поэтому ее поездки в Киев стали привычным делом.

"Это как бы приехать проверить, как там – теплится ли еще огонек или еще подбросить дровишек. Ну, еще, конечно, видимо, тянет на место преступления", – сказала Захарова.

В то же время, отметила дипломат, приезд Нуланд в Киев неслучаен в условиях, когда в высших эшелонах украинской власти заметно обострились разногласия. По словам Захаровой, режиму Зеленского есть о чем задуматься.

"Не исключено, что опять затевается дворцовый переворот или какая-то кадровая перестановка", – добавила она.

Ранее Захарова заявила, что Соединенные Штаты будут намеренно подогревать конфликт на Украине до конца 2025 года. По ее словам, это следует из американских документов, размещенных в открытом доступе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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