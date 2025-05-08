Новости регионов: снег выпал в Санкт-Петербурге

В Петербурге утром похолодало до минус 2 градусов, и выпал мокрый снег. За городом тоже установилась зимняя погода. Там температура воздуха также опустилась до минусовых значений, а местами образовались небольшие сугробы. Синоптики обещают, что 9 мая погода наладится.

Тем временем разрушительный смерч уничтожил часть лесного массива на Алтае. Вихрь прошелся по Турочакскому району, неподалеку от села Иогач. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду, кроме того, выпал град. Тысячи деревьев не выдержали урагана и рухнули.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.