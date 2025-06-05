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Новости

05 июня, 21:15

Регионы

Несколько пляжей в Анапе признаны опасной зоной

Несколько пляжей в Анапе признаны опасной зоной

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В Анапе пляжи от поселка Веселовка до заповедника Утриш официально признаны опасной зоной. Там запрещено не только купание в море, но даже прогулки по берегу. Также на пляжах установлены предупредительные баннеры и таблички. Вдоль берега курсируют специальные автомобили с громкоговорителями и патрули, которые предупреждают отдыхающих об опасности.

Посетительница пункта выдачи заказов (ПВЗ) в Санкт-Петербурге избила сотрудницу за отказ обслужить ее. Клиентка пришла за три минуты до закрытия, однако работница ПВЗ не согласилась отдавать ей заказ с примеркой, сославшись на правила маркетплейса. В результате женщины долго ругались, а потом подрались. 

Школьника из Волгодонска наградили медалью Следственного комитета за спасение девушки. За высокую гражданскую ответственность мальчик получил медаль, а также подарок – перчатки для рукопашного боя с автографом его земляка, боксера Дмитрия Кудряшова. 

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