Несколько пляжей в Анапе признаны опасной зоной

В Анапе пляжи от поселка Веселовка до заповедника Утриш официально признаны опасной зоной. Там запрещено не только купание в море, но даже прогулки по берегу. Также на пляжах установлены предупредительные баннеры и таблички. Вдоль берега курсируют специальные автомобили с громкоговорителями и патрули, которые предупреждают отдыхающих об опасности.

Посетительница пункта выдачи заказов (ПВЗ) в Санкт-Петербурге избила сотрудницу за отказ обслужить ее. Клиентка пришла за три минуты до закрытия, однако работница ПВЗ не согласилась отдавать ей заказ с примеркой, сославшись на правила маркетплейса. В результате женщины долго ругались, а потом подрались.

Школьника из Волгодонска наградили медалью Следственного комитета за спасение девушки. За высокую гражданскую ответственность мальчик получил медаль, а также подарок – перчатки для рукопашного боя с автографом его земляка, боксера Дмитрия Кудряшова.