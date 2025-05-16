Новости регионов: театр теней устроили для пингвинов в Приморском океанариуме

Пингвинам из Приморского океанариума показали представление Театра теней, которое вызвало у них положительную реакцию. По словам специалистов, низкий уровень активности может вызывать у птиц заболевания, поэтому для них регулярно организуют разнообразные мероприятия.

Тем временем семейство белок устроило забег по стенам роддома в Кирове. Как рассказали жители ближайших домов, первая белка поселилась там еще в 2023 году. Теперь она обзавелась потомством и стала приходить в гости уже с бельчатами.

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