Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 08:00

Регионы

Новости регионов: театр теней устроили для пингвинов в Приморском океанариуме

Новости регионов: театр теней устроили для пингвинов в Приморском океанариуме

Догхантеры разложили опасные приманки для собак в Москве

"Вопрос спорный": в России утвердили список запрещенных для домашнего содержания животных

Догхантеры снова распространили отраву в Москве

"Мослекторий": Артем Недолужко – о восстановлении исчезнувших видов животных

В России участились случаи лжеветеринаров наносящих вред питомцам

Россиянам запретили содержать 121 вид опасных животных

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова показала, как общается панда Катюша

"Московский патруль": ворона напала на подростка в Раменках

Новости регионов: женщина повредила более пяти машин в Санкт-Петербурге

Пингвинам из Приморского океанариума показали представление Театра теней, которое вызвало у них положительную реакцию. По словам специалистов, низкий уровень активности может вызывать у птиц заболевания, поэтому для них регулярно организуют разнообразные мероприятия.

Тем временем семейство белок устроило забег по стенам роддома в Кирове. Как рассказали жители ближайших домов, первая белка поселилась там еще в 2023 году. Теперь она обзавелась потомством и стала приходить в гости уже с бельчатами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныерегионывидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика