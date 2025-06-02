02 июня, 09:59Регионы
Полиция Иркутска предупредила о появлении рыси в городе
Фото: телеграм-канал "МВД38"
Жителей Иркутска предупредили, что в городе появилась рысь. Животное видели на центральных улицах, поймать его пытаются второй день, сообщается на сайте ГУ МВД по Иркутской области.
"Накануне в Октябрьском районе города Иркутска в районе улиц Дальневосточной и Байкальской зафиксированы случаи появления рыси. Зверя также видели на улице Киевской", – уточнили в ведомстве.
Отмечается, что животное чаще избегает контактов с людьми, однако встреча с рысью может быть опасна для человека. В полиции напомнили, что в этом случае необходимо соблюдать определенные меры безопасности. Жителей призвали:
- не пытаться поймать потенциально опасное хищное животное самостоятельно;
- не пытаться снять видео или фото;
- не подходить к животному – рысь может проявлять агрессию, если почувствует угрозу;
- сохранять спокойствие, не паниковать и не делать резких движений – надо постараться медленно отойти от животного, не провоцируя его;
- не кормить и не пытаться привлечь внимание рыси;
- особенно осторожными надо быть людям с детьми и домашними животными – в ведомстве призвали внимательно следить за тем, чтобы они не приближались к дикому животному.
Если встреча с рысью все же произошла, горожан попросили незамедлительно сообщать об этом экстренным службам по телефону 112.
Полиция оказывает содействие профильным службам в поимке рыси.
Ранее в России утвердили список запрещенных к содержанию животных. В документе указано более 120 видов.
В список были включены различные виды скорпионов и пауков, слоны, гиены, бегемоты, носороги, приматы и дикобразы, а также хищные млекопитающие: лев, тигр, снежный барс, пума, рысь и сервал.