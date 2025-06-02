Полиция Иркутска предупредила о появлении рыси в городе

Фото: телеграм-канал "МВД38"

Жителей Иркутска предупредили, что в городе появилась рысь. Животное видели на центральных улицах, поймать его пытаются второй день, сообщается на сайте ГУ МВД по Иркутской области.

"Накануне в Октябрьском районе города Иркутска в районе улиц Дальневосточной и Байкальской зафиксированы случаи появления рыси. Зверя также видели на улице Киевской", – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что животное чаще избегает контактов с людьми, однако встреча с рысью может быть опасна для человека. В полиции напомнили, что в этом случае необходимо соблюдать определенные меры безопасности. Жителей призвали:



не пытаться поймать потенциально опасное хищное животное самостоятельно;

не пытаться снять видео или фото;

не подходить к животному – рысь может проявлять агрессию, если почувствует угрозу;

сохранять спокойствие, не паниковать и не делать резких движений – надо постараться медленно отойти от животного, не провоцируя его;

не кормить и не пытаться привлечь внимание рыси;

особенно осторожными надо быть людям с детьми и домашними животными – в ведомстве призвали внимательно следить за тем, чтобы они не приближались к дикому животному.

Если встреча с рысью все же произошла, горожан попросили незамедлительно сообщать об этом экстренным службам по телефону 112.

Полиция оказывает содействие профильным службам в поимке рыси.

Ранее в России утвердили список запрещенных к содержанию животных. В документе указано более 120 видов.

В список были включены различные виды скорпионов и пауков, слоны, гиены, бегемоты, носороги, приматы и дикобразы, а также хищные млекопитающие: лев, тигр, снежный барс, пума, рысь и сервал.