Нашествие божьих коровок испортило отдых туристам в Анапе

В Анапе отдых туристам подпортили божьи коровки. Многочисленные насекомые нападают на людей. Энтомологи утверждают, что их укусы вреда не несут, однако аллергикам от скоплений насекомых стоит держаться подальше.

В чем причины нашествия, сейчас разбираются эксперты. Вероятно, это связано с периодом размножения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

