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Новости

02 мая, 11:30

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Новости регионов: шесть населенных пунктов освободились от воды в Курганской области

Новости регионов: шесть населенных пунктов освободились от воды в Курганской области

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В Курганской области от воды освободились шесть населенных пунктов за сутки. Уровень воды в реке Тобол постепенно снижается, спасатели занимаются обеззараживанием домов и участков.

Между тем во Владивостоке во дворе жилого дома взорвался газовый баллон. Он прилетел в автомобиль и повредил его. Также пострадал фасад здания. Местные издания сообщают, что пострадавших нет.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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