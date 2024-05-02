Новости регионов: шесть населенных пунктов освободились от воды в Курганской области

В Курганской области от воды освободились шесть населенных пунктов за сутки. Уровень воды в реке Тобол постепенно снижается, спасатели занимаются обеззараживанием домов и участков.

Между тем во Владивостоке во дворе жилого дома взорвался газовый баллон. Он прилетел в автомобиль и повредил его. Также пострадал фасад здания. Местные издания сообщают, что пострадавших нет.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.