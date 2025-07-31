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Новости

31 июля, 22:45

Происшествия

Новости регионов: селевой поток сошел на город Тырныауз в Кабардино-Балкарии

Новости регионов: селевой поток сошел на город Тырныауз в Кабардино-Балкарии

В Красногорске полиция проверит видео с избиением ребенка психологом

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Селевой поток сошел на город Тырныауз в Кабардино-Балкарии. После сильного дождя в горах мощный поток из грязи и камней пронесся по руслу реки. Местных жителей попросили оставаться дома. Автомобильное движение в том районе пришлось остановить.

Жители Северо-Курильска сняли последствия землетрясения. Стихия снесла крыши, перевернула автомобили, также разрушены фасады зданий, в частности, повреждены стены детского сада. По громкой связи жителей предупреждают об угрозе цунами.

Космонавты "Роскосмоса" пообщались с экипажем миссии Crew-11 по телемосту "Звездный городок – Космический центр Кеннеди". Россияне пожелали легкого стартового дня команде, в которую входит Олег Платонов, американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также астронавт из Японии Кимия Юи.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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