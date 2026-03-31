31 марта, 21:45
Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при ЧП на предприятии в Нижнекамске
Спецборт МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский для эвакуации пострадавших при взрыве на предприятии в Нижнекамске.
Самолет Ил-76 оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Сопровождать раненых будут врачи "Центроспаса", психологи и специалисты Минздрава.
По последним данным, в результате ЧП погибли 3 человека, более 70 получили травмы различной степени тяжести.
