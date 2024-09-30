Новости регионов: крупный пожар произошел в Тамбовской области

В Тамбовской области произошел крупный пожар. Как заявили в МЧС, тушение осложнял сильный ветер. В результате пожара сгорели 28 строений.

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По словам губернатора Василия Голубева, в регионе сохраняется сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Он также напомнил, что зачастую пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем.

Серию терактов и диверсий предотвратили в Ингушетии, сообщили в ФСБ. Несколько человек готовили диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов. При задержании один преступник оказал вооруженное сопротивление, его ликвидировали. Еще семеро арестованы.

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