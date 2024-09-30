Уголовное дело возбудили по факту гибели человека в пожаре в ЖК "Селигер Сити"

В ночь на 30 сентября в московском жилом комплексе "Селигер Сити" произошел пожар, в результате которого один человек погиб, еще двое пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Предварительно, причиной ЧП стало возгорание газовых баллонов, которые находились в одной из квартир на пятом этаже. Они предназначались для монтажа натяжных потолков.

Отмечается, что взрыв газовых баллонов в жилом комплексе на севере Москвы мог быть не случайным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.