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30 сентября, 19:30

Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту гибели человека в пожаре в ЖК "Селигер Сити"

Уголовное дело возбудили по факту гибели человека в пожаре в ЖК "Селигер Сити"

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В ночь на 30 сентября в московском жилом комплексе "Селигер Сити" произошел пожар, в результате которого один человек погиб, еще двое пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Предварительно, причиной ЧП стало возгорание газовых баллонов, которые находились в одной из квартир на пятом этаже. Они предназначались для монтажа натяжных потолков.

Отмечается, что взрыв газовых баллонов в жилом комплексе на севере Москвы мог быть не случайным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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