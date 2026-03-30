Один человек пострадал в результате возгорания катеров на северо-западе столицы

Один человек пострадал в результате пожара на северо-западе столицы. Там на Москве-реке в районе Строгинского моста горят катера. На месте уже работают спасатели. Рядом стоят еще несколько лодок, есть угроза, что пламя может перекинуться на них.

В социальных сетях пишут, что на борту одного из судов могут находиться газовые баллоны, однако в МЧС информацию пока не подтверждают. Сейчас площадь возгорания составляет около 30 квадратных метров. Район окутал густой черный дым.

