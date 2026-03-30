Уголовное дело завели в Подмосковье после падения ребенка из окна. Двухлетний малыш рухнул на козырек со второго этажа в Люберецком округе. Его бросились спасать прохожие.

В СК заявили, что сейчас мальчик находится в больнице. На месте работает оперативная группа. Ей предстоит выяснять, при каких обстоятельствах упал ребенок и под чьим присмотром был в то время.

Дело завели про статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Расследование находится под контролем прокуратуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.