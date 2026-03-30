Новости регионов: пункты временного размещения открыли для жителей Таганрога

Для жителей Таганрога организованы пункты временного размещения после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. В результате удара повреждены около 40 домов: в некоторых пострадали несущие конструкции, окна и остекление.

В Махачкале мужчина спас маленькую девочку во время наводнения. Ребенок вместе с матерью пытался перейти затопленную дорогу, женщина не удержала девочку, и ее понесло по течению. Из-за рекордных осадков и паводков в Махачкале введен режим чрезвычайной ситуации.

