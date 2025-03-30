Новости мира: небольшой самолет упал на жилой дом в Миннесоте

Небольшой самолет рухнул на жилой дом в США, после чего начался пожар. Все произошло в штате Миннесота. Судно направлялось из Айовы в Миннеаполис. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Жильцам удалось вовремя покинуть здание, они не пострадали. Причины крушения выясняются.

Между тем в Грузии зацвел миндаль. Обычно он цветет в апреле, но в этом году из-за аномально теплой погоды все немного иначе. Найти миндаль можно не только в ботанических садах и парках, но и в жилых кварталах. Все деревья усыпаны бело-розовыми цветками.

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