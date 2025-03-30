Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта, 16:15

Происшествия

Новости мира: небольшой самолет упал на жилой дом в Миннесоте

Новости мира: небольшой самолет упал на жилой дом в Миннесоте

Новости мира: число жертв землетрясения в Мьянме перевалило за 1,7 тыс

Российские спасатели приступили к разбору завалов в Мьянме

СКР выяснил новые обстоятельства преступлений ВСУ в Курской области

Новости регионов: пожар произошел в православном храме под Красноярском

Тренера по акробатике проверяют на предмет жестокого обращения с детьми в Москве

СК РФ подключился к расследованию инцидента с избиением детей на площадке в Москве

Росавиация подключилась к расследованию инцидента с легкомоторным самолетом под Вологдой

Капитан затонувшего в Хургаде батискафа "Синдбад" рассказал о происшествии

Третий спецборт из России прибыл на помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме

Небольшой самолет рухнул на жилой дом в США, после чего начался пожар. Все произошло в штате Миннесота. Судно направлялось из Айовы в Миннеаполис. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Жильцам удалось вовремя покинуть здание, они не пострадали. Причины крушения выясняются.

Между тем в Грузии зацвел миндаль. Обычно он цветет в апреле, но в этом году из-за аномально теплой погоды все немного иначе. Найти миндаль можно не только в ботанических садах и парках, но и в жилых кварталах. Все деревья усыпаны бело-розовыми цветками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоКарина ИльинаЮлия Неклесова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика