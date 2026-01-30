Новости регионов: авария произошла на линии электропередачи в Мурманске

Авария произошла на линии электропередачи в Мурманске. Обрушение опор привело к массовым перебоям в подаче электричества в этом городе, а также в Североморске. На данный момент необходимая мощность для восстановления электроснабжения уже подана. Специалисты приступили к установке постоянных опор ЛЭП, несмотря на 30-градусный мороз и шквалистый ветер. На площадке задействованы экскаваторы и подъемники, часть работы выполняют вручную.

Автомобилист снял на видео диких тигров в Приморье. Они буквально окружили машину. Один тигр пересек дорогу, другой бежал параллельно автомобилю, а затем сменил маршрут и взобрался на пригорок. Всего, по словам автора видео, он видел трех хищников. Специалисты отметили, что место, где были замечены тигры, является естественной средой их обитания.

Мужчина решил позагорать на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге. Он расположился на шезлонге с зонтиком прямо на льду.

