30 января, 16:30

Происшествия

Новости регионов: авария произошла на линии электропередачи в Мурманске

Русскоговорящий турист устроил полуголый перформанс на рейсе Нячанг – Бангкок

Движение восстановлено на Дмитровском шоссе после ДТП

Крупный мебельный магазин загорелся в тайваньском городе Бейтун

Около 10 собак погибли от отравления в Москве и Подмосковье

Новости регионов: в Кемеровской области проверят все интернаты после смерти 9 постояльцев

Новости мира: 85 человек погибли в США из-за снежной бури

Массовое ДТП произошло на Ярославском шоссе

Новости мира: город Эль-Ксар-эль-Кебир в Марокко может полностью уйти под воду

Новости регионов: дело возбуждено после гибели постояльцев интерната в Прокопьевске

Авария произошла на линии электропередачи в Мурманске. Обрушение опор привело к массовым перебоям в подаче электричества в этом городе, а также в Североморске. На данный момент необходимая мощность для восстановления электроснабжения уже подана. Специалисты приступили к установке постоянных опор ЛЭП, несмотря на 30-градусный мороз и шквалистый ветер. На площадке задействованы экскаваторы и подъемники, часть работы выполняют вручную.

Автомобилист снял на видео диких тигров в Приморье. Они буквально окружили машину. Один тигр пересек дорогу, другой бежал параллельно автомобилю, а затем сменил маршрут и взобрался на пригорок. Всего, по словам автора видео, он видел трех хищников. Специалисты отметили, что место, где были замечены тигры, является естественной средой их обитания.

Мужчина решил позагорать на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге. Он расположился на шезлонге с зонтиком прямо на льду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Роман КарловНаталия Шкода

