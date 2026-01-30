Форма поиска по сайту

30 января, 12:15

Происшествия

Новости регионов: в Кемеровской области проверят все интернаты после смерти 9 постояльцев

Новости регионов: в Кемеровской области проверят все интернаты после смерти 9 постояльцев

Новости мира: 85 человек погибли в США из-за снежной бури

Массовое ДТП произошло на Ярославском шоссе

Новости мира: город Эль-Ксар-эль-Кебир в Марокко может полностью уйти под воду

Новости регионов: дело возбуждено после гибели постояльцев интерната в Прокопьевске

"Московский патруль": суд Подмосковья рассмотрел дело о вымогательстве и поджоге машины

Новости регионов: в Махачкале спасли экипаж тонущего иранского судна

В Москве кибермошенники украли у страховых компаний более 60 миллионов рублей

Взрыв и пожар произошли на фабрике в Буэнос-Айресе

Пожар вспыхнул в таунхаусе в Москве

Все 13 психоневрологических интернатов Кемеровской области проверят после того, как в учреждении в Прокопьевске на фоне вирусной инфекции умерли 9 постояльцев, сообщили в правительстве региона. От работы был временно отстранен директор этого интерната. Всего в больницах находятся более 50 пациентов оттуда. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Двое студентов провалились в яму с кипятком на дороге в Оренбурге. Произошел провал грунта и прорыв труб, в результате чего дыра быстро наполнилась горячей водой. Молодые люди не заметили котлован и упали в него по пояс. Прохожие достали пострадавших.

Мимоза распустилась почти на месяц раньше срока из-за рекордно высоких январских температур в этом году в парке Дендрарий в Сочи. По словам научных сотрудников, это самый ранний срок цветения за последние 15 лет. Обычно мимоза цветет в феврале или начале марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

