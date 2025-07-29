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29 июля, 07:15

Происшествия

Автомобиль загорелся на Кантемировской улице в Москве

Автомобиль загорелся на Кантемировской улице в Москве

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Автомобиль загорелся возле дома № 5 по Кантемировской улице в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, перед возгоранием был слышен хлопок. После этого люди покинули транспортное средство и вызвали пожарных. Вместе с ними приехали сотрудники скорой помощи, Госавтоинспекции и полиции. Специалистам предстоит выяснить причины произошедшего.

Еще один инцидент произошел на Гончарной набережной. Там в ДТП попали два автомобиля такси и мотоцикл. Водитель такси решил свернуть через сплошную полосу, после чего в машину врезался мотоциклист, ехавший по встречной. Последнего госпитализировали, другие участники аварии не пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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