Группа подводного разминирования обнаружила три боеприпаса в акватории Севастополя

В Севастополе водолазы МЧС продолжают очищать акваторию возле городского пляжа. На пляже Учкуевка работают специалисты группы подводного разминирования. По данным на 29 июня, обнаружено три боеприпаса, обследована половина пляжа.

Тем временем московские медики оказывают помощь пострадавшим при обстреле Севастополя со стороны ВСУ. Раненых госпитализировали в крупнейшие столичные клиники.

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