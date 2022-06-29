Губернатор Курской области сообщил о сбитом накануне беспилотнике

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о сбитом накануне беспилотнике. Фото обломков дрона он разместил у себя в телеграм-канале.

По его словам, под Курском сбили украинский беспилотный летательный аппарат "Стриж" Ту-141, произведенный еще в советское время. На месте, куда он упал, работают сотрудники Следственного комитета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

