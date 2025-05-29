Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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29 мая, 11:30

Происшествия

Новости регионов: два человека погибли при взрыве во дворе жилого дома в Ставрополе

Новости регионов: два человека погибли при взрыве во дворе жилого дома в Ставрополе

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В Ставрополе два человека погибли при взрыве во дворе жилого дома. По словам главы города Ивана Ульянченко, здание не получило видимых повреждений, однако несколько припаркованных автомобилей оказались задеты. Территорию оцепили, работают оперативные службы.

В Краснодарском крае на трассе Джубга – Сочи разлили канистры с машинным маслом. Дорога покрылась скользкой пленкой, движение по ней стало опасным. Виновника происшествия устанавливают, на месте работают специальные службы, идет очистка покрытия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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