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29 мая, 21:15

Происшествия

Жителя Чувашии довезли до машины скорой помощи на садовой тачке

Жителя Чувашии довезли до машины скорой помощи на садовой тачке

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В Чувашии человека довезли до машины скорой на садовой тачке, следует из видео, появившегося в телеграм-каналах. Как сообщили местные жители, автомобиль скорой помощи не смог проехать к пациенту из-за аварийного состояния моста.

Однако в министерстве транспорта республики заявили, что мост находится в рабочем состоянии, и транспорт там проезжает. Вместе с тем в ведомстве предположили, что медики могли побояться ехать по мосту после дождя, из-за подъема по грунтовой дороге. В прокуратуре и Следственном комитете уже выясняют все обстоятельства инцидента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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