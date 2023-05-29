Жителя Чувашии довезли до машины скорой помощи на садовой тачке

В Чувашии человека довезли до машины скорой на садовой тачке, следует из видео, появившегося в телеграм-каналах. Как сообщили местные жители, автомобиль скорой помощи не смог проехать к пациенту из-за аварийного состояния моста.

Однако в министерстве транспорта республики заявили, что мост находится в рабочем состоянии, и транспорт там проезжает. Вместе с тем в ведомстве предположили, что медики могли побояться ехать по мосту после дождя, из-за подъема по грунтовой дороге. В прокуратуре и Следственном комитете уже выясняют все обстоятельства инцидента.

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