Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 марта

В Жуковском произошел пожар в жилом доме. В результате ЧП никто не пострадал. Было спасено четыре человека, всего эвакуировано 157 жителей. Возможная причина возгорания – неисправность проводки.

В Москве реализуют масштабные транспортные и жилищные проекты. Например, реконструируют Ботаническую улицу. Это улучшит доступ к социальным объектам для жителей таких районов, как Марфино и Останкинский.

На Ярославском направлении запустят 5 обновленных поездов. Они развивают скорость до 120 километров в час, а также оборудованы USB‑зарядками, местами для велосипедов и системами обеззараживания.

