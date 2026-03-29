В Шереметьево обнаружили украшения на 3,5 млн рублей у пассажира из Пекина

Шереметьевские таможенники обнаружили ювелирные изделия на 3,5 миллиона рублей у одного из пассажиров. Мужчина прибыл в столицу из Пекина.

Инспекторы остановили пассажира на зеленом коридоре для выборочного контроля. В багаже и карманах у него обнаружили часы и иные украшения от известных брендов. Теперь за контрабанду стратегически важных товаров ему грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.


