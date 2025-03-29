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29 марта, 11:15

Происшествия

В Мьянме закрыты основные международные аэропорты из-за землетрясения

В Мьянме закрыты основные международные аэропорты из-за землетрясения

В Бангкоке может находятся около двух тысяч российских туристов

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Почти две тысячи российских туристов могут находиться в Бангкоке, где произошло землетрясение – туроператоры не получали информации о пострадавших. В Мьянме ситуация сложнее – основные международные аэропорты закрыты, добраться можно только до Янгона.

Число погибших при землетрясении магнитудой 7,7 превысило 1 000 человек. В Бангкоке рухнуло строящееся 30-этажное здание – под завалами оказались десятки людей. Российские спасатели направляются в зону бедствия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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