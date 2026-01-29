Новости мира: пожар произошел на фабрике сандалий в Индонезии

В Индонезии на фабрике по производству сандалий вспыхнул пожар. Огонь быстро распространился из-за легковоспламеняющихся материалов. Над близлежащими улицами стоит густой дым. На месте работают аварийные бригады.

Север и запад Испании оказались во власти сильных снегопадов. Многие трассы заблокированы, жители не могут выйти из домов. На юге страны бушует штормовой ветер, в ряде районов объявлен красный уровень опасности. Власти закрыли парки и отменили спортивные мероприятия на открытом воздухе.

