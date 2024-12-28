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Новости

28 декабря, 07:30

Происшествия

Новости регионов: водитель устроил дрифт на машине с гирляндой в Реутове

Новости регионов: водитель устроил дрифт на машине с гирляндой в Реутове

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В подмосковном Реутове водитель иномарки устроил опасный дрифт. Он украсил свой автомобиль в новогодней тематике. На крышу установил елку, обмотал ее гирляндой. Запустив фейерверки, лихач начал опасную езду. На шоу присутствовали как минимум два зрителя. Они снимали с разных ракурсов выступление лихача. Теперь его ищет полиция.

В Анапе подготовили площадку для временного хранения песка с мазутом. Его свозят туда с пляжей, так как топливо продолжает выбрасывать на берег после крушения танкеров в Керченском проливе. Сообщается, что временную площадку заасфальтировали, а также приобрели влагостойкий брезент. Им будут накрывать привезенный грунт, чтобы он не отравлял воздух. Также на центральном пляже Анапы делают рвы. Это позволит оградить берег от новых загрязнений мазутом, так как в последние два дня этого года ожидается шторм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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