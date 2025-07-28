Новости мира: тайские деревни на границе с Камбоджей попали под авиационный удар

Несколько тайских деревень в приграничной с Камбоджей зоне попали под авиационный удар. Местные жители рассказали, что упали не менее 10 бомб. Атакой были уничтожены некоторые дома, а семьи, проживавшие там, теперь находятся во временных убежищах и спят на бетонных полах.

В Конго вооруженные люди напали на католическую церковь в одной из местных деревень, когда там проходила ночная молитва. Террористы также подожгли несколько домов и магазинов. В результате погибли 38 человек, еще 15 были ранены, а несколько пропали без вести.

Крупный природный пожар уничтожил множество автомобилей в итальянском городе Вилласимиус на острове Сардиния. Причинами распространения огня стали засушливая погода и сильный ветер. Официальные данные о причинах возгорания пока отсутствуют. К тушению пожара подключились наземные и воздушные службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.