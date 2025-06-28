В ТЦ "Рига Молл" школьники угнали мини-автобус и устроили ДТП

В торговом центре "Рига Молл" двое школьников в возрасте семи и восьми лет угнали мини-автобус, пока водитель отсутствовал. Дети проехали несколько метров и врезались в витрину магазина.

От удара огромное стекло разлетелось на мелкие осколки, но, по предварительной информации, никто не пострадал. Очевидцы отмечают, что родители детей находились рядом, но не вмешались.

Сейчас автобус стоит на месте происшествия, сотрудники торгового центра совместно с полицией выясняют обстоятельства случившегося и оценивают ущерб.

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