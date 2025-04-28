Испанский оператор назвал уникальным в истории отключение электричества в Европе

В нескольких странах Европы произошло масштабное отключение электроэнергии. Перебои зафиксированы в Португалии, Андорре, Испании и Франции. Оператор испанских электросетей сообщил, что произошедшее не имеет аналогов в истории, а на полное восстановление энергоснабжения может уйти от 6 до 10 часов.

Без света остались сотни предприятий и жилых домов, остановилось железнодорожное сообщение, а движение на дорогах парализовали неработающие светофоры. Официальных причин блэкаута пока не назвали. Некоторые СМИ предположили, что это может быть связано с кибератакой.

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