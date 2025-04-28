Новости мира: один человек погиб в результате перестрелки в США

Один человек погиб, еще 11 получили ранения во время перестрелки в американском штате Южная Каролина, сообщают местные телеканалы. Выстрелы прозвучали в городе Миртл-Бич. Полицейские заметили, как во время уличного конфликта неизвестный открыл огонь из пистолета. Тогда один из правоохранителей выстрелил в ответ. В итоге был ранен 18-летний прохожий, который от полученных ран скончался.

Легкомоторный самолет совершил незапланированную посадку на границе Италии и Швейцарии. Инцидент случился на горном массиве Монте-Роза. Воздушное судно село на снег, развернулось и на большой скорости проехало между двумя группами туристов, которые поднимались на перевал.

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