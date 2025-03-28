10 туристов погибли в Египте и на Дальнем Востоке 27 марта

Всего 10 российских туристов погибли в Египте и на Дальнем Востоке 27 марта. Первые отправились на подводную прогулку на батискафе. В момент посадки пассажиров судно начало неожиданно погружаться, спастись удалось 38 россиянам из 45.

Вторая трагедия произошла, когда шестеро участников горного клуба МГУ преодолевали перевал Дядя Ваня. Их накрыло лавиной, выжили лишь 2 человека.

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