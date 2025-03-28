Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 11:30

Происшествия

10 туристов погибли в Египте и на Дальнем Востоке 27 марта

10 туристов погибли в Египте и на Дальнем Востоке 27 марта

Посольство РФ в Бангкоке выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при землетрясении

Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в Бангкоке

В Симферополе проходит прощание с погибшим военкором Александром Федорчаком

В Москве задержан подозреваемый в подготовке взрыва по указанию украинских служб

МЧС эвакуировало туристов после трагедии с лавиной в Магаданской области

Новости регионов: в Ангарске загорелся парк развлечений

Новости мира: шторм в Аргентине повалил деревья и разбил стекла

Выжившая в трагедии с батискафом рассказала о моменте крушения

Вертолет МЧС добрался до пропавших туристов на Колыме

Всего 10 российских туристов погибли в Египте и на Дальнем Востоке 27 марта. Первые отправились на подводную прогулку на батискафе. В момент посадки пассажиров судно начало неожиданно погружаться, спастись удалось 38 россиянам из 45.

Вторая трагедия произошла, когда шестеро участников горного клуба МГУ преодолевали перевал Дядя Ваня. Их накрыло лавиной, выжили лишь 2 человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомрегионывидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаВиктория Коннова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика