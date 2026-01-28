Форма поиска по сайту

28 января, 14:30

Происшествия

Житель Тюмени украл 1,5 тонны огурцов и 400 килограммов бананов

Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге полностью ликвидирован

Возгорание произошло на бывшем автомобильном заводе Volkswagen в Калуге

Новости мира: Трамп заявил о приближении крупных американских сил к Ирану

Пожар локализовали на производстве пластика в подмосковной деревне Духанино

Новости регионов: вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на Камчатке

Пожар от печки привел к обрушению кровли в цехе в Подмосковье

Здание в промышленной зоне загорелось в подмосковной деревне Духанино

Пассажирский самолет разбился в центральной части Индии

Новости мира: Трамп повесил совместное фото с Путиным в Белом доме

Житель Тюмени украл 1,5 тонны огурцов и 400 килограммов бананов. Мужчина вывозил товары из двух гипермаркетов целую неделю.

Он брал тележку для перевозки поддонов, загружал на нее коробки с овощами и фруктами, а на кассе самообслуживания оплачивал лишь небольшую часть товаров. При проверке охраннику мужчина он показывал чек и утверждал, что все оплатил. Похищенное злоумышленник грузил в машину и вез в свой киоск на рынке, чтобы перепродать. Полиция задержала мужчину дома, на него завели уголовные дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиярегионывидео

