Житель Тюмени украл 1,5 тонны огурцов и 400 килограммов бананов. Мужчина вывозил товары из двух гипермаркетов целую неделю.

Он брал тележку для перевозки поддонов, загружал на нее коробки с овощами и фруктами, а на кассе самообслуживания оплачивал лишь небольшую часть товаров. При проверке охраннику мужчина он показывал чек и утверждал, что все оплатил. Похищенное злоумышленник грузил в машину и вез в свой киоск на рынке, чтобы перепродать. Полиция задержала мужчину дома, на него завели уголовные дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.