03 января, 13:45

Новости мира: вулкан Этна продолжает извергаться на Сицилии

Десятки тысяч человек на Кубани остались без электричества из-за снегопада

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,5 произошло на юго-западе Мексики

Спасатели возобновят восхождения на Пик Победы для поисков альпинистки Наговициной

Тяжелораненого в Хорлах ребенка эвакуируют в Москву

Пожар потушили на местном рынке в Сергиевом Посаде

Неизвестные запускали петарды прямо из окна многоэтажки в Одинцове

Женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе Тюмень – Омск

Число жертв атаки ВСУ в Херсонской области возросло до 28

Желтый уровень опасности объявлен на Сицилии. Там продолжает извергаться Этна. Из кратера ударили огненные фонтаны высотой более 300 метров. Потоки раскаленной лавы стекают по склонам. У подножья расположены несколько сел. До ближайшего из них остается 5 километров. Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе. В прошлом году было зарегистрировано 5 мощных выбросов.

Нью-Йорк продолжает заметать. Жители делятся кадрами в соцсетях. Снег можно увидеть повсюду, даже в салонах автомобилей. Уровень сугробов местами достигает 68 сантиметров. Власти рекомендуют оставаться дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпогодаза рубежомвидеоЕвгения МирошкинаЮлия Неклесова

