Новости мира: вулкан Этна продолжает извергаться на Сицилии

Желтый уровень опасности объявлен на Сицилии. Там продолжает извергаться Этна. Из кратера ударили огненные фонтаны высотой более 300 метров. Потоки раскаленной лавы стекают по склонам. У подножья расположены несколько сел. До ближайшего из них остается 5 километров. Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе. В прошлом году было зарегистрировано 5 мощных выбросов.

Нью-Йорк продолжает заметать. Жители делятся кадрами в соцсетях. Снег можно увидеть повсюду, даже в салонах автомобилей. Уровень сугробов местами достигает 68 сантиметров. Власти рекомендуют оставаться дома.

