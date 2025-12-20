Новости регионов: более 7 тысяч жителей Находки остались без теплоснабжения

В Находке произошла крупная коммунальная авария, в результате которой без теплоснабжения остались более 7 тысяч человек. Инцидент произошел после того, как большегрузный автомобиль на высокой скорости врезался в теплотрассу.

В Иркутске произошел прорыв магистрального водопровода. Проезжая часть оказалась затоплена, что создало серьезные помехи для движения транспорта. По предварительной информации, к повреждению сети привели действия одной из строительных компаний.

