Столичные полицейские задержали аферистов, которые незаконно сдавали инвалидные парковки

В Москве задержали трех аферистов, которые незаконно сдавали инвалидные парковочные места обычным водителям. Задержание провели сотрудники столичного уголовного розыска.

Подозреваемые регистрировали на портале "Госуслуги" учетные записи людей с ограниченными возможностями. От их имени они загружали данные автомобилей других водителей в реестр бесплатной парковки.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

