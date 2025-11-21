Прокурор по делу Ларисы Долиной запросил для обвиняемых от 6 до 9,5 года колонии

Прокурор по делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной запросил для обвиняемых от 6 до 9,5 года колонии. Народная артистка лишилась квартиры и денег. В общей сложности ущерб оценивают в 317 миллионов рублей.

По делу задержали четырех человек. Это предполагаемые курьеры и дропперы. Процесс проходит в закрытом режиме в Балашихинском суде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.