21 ноября, 11:15Происшествия
Прокурор по делу Ларисы Долиной запросил для обвиняемых от 6 до 9,5 года колонии
Прокурор по делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной запросил для обвиняемых от 6 до 9,5 года колонии. Народная артистка лишилась квартиры и денег. В общей сложности ущерб оценивают в 317 миллионов рублей.
По делу задержали четырех человек. Это предполагаемые курьеры и дропперы. Процесс проходит в закрытом режиме в Балашихинском суде.
